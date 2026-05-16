Город
Опубликовано 16 мая 2026, 04:15
1 мин.

Черные вдовы могут появиться в Подмосковье

ВООП: В Московской области из-за потепления может прижиться каракурт.
Черные вдовы могут появиться в Подмосковье
Фото: Wikipedia

В столичном регионе из-за изменения климата могут появиться животные виды, ранее не обитавшие там. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Московской области Ярослав Вольпин.

В частности, предупредил он, к 2030-м годам в Подмосковье можно будет массово встретить опасного паука из семейства черных вдов – каракурта. Сейчас он не может комфортно существовать из-за недостаточно низких температур, «но при сохранении нынешнего тренда на потепление его появление в регионе – вопрос времени», -- добавил эколог.

Ранее энтомолог Дмитрий Пузанов рассказал, что в основном каракурты охотятся в солнечный день или ночью. Яд этого паука действительно опасен, так как он провоцирует тяжелое отравление. Недостаточно быстрое врачебное вмешательство может привести к летальному исходу.