Россиянка обнаружила червей в купленных по акции конфетах

Червей в купленных по акции конфетах обнаружила жительница Подмосковья. О ситуации женщина рассказала на видео, выложенное в группе «Подольск | Настоящий» во «ВКонтакте».

На кадрах россиянка продемонстрировала шоколадный батончик с ползающим внутри насекомым. «Сегодня купила конфеты в магазине на Бородинском бульваре, по акции, 400 рублей за килограмм. Дома в конфетах обнаружили червей», — поделилась историей женщина.

Подписчики порекомендовали россиянке обратиться в Роспотребнадзор. Кто-то посоветовал вернуть испорченный продукт в магазин.

Некоторые предположили, почему в конфетах могли завестись черви. «Батончики изготавливаются из сырого пралине с тертым арахисом. И появление червей при неправильном хранении — вопрос времени», — заявила одна из фолловеров. «Такое часто бывает, если они просрочены или неправильно хранились», — согласились комментаторы.

Ранее жительница Подмосковья приобрела сосиску с личинками в передвижном ларьке. Женщина поделилась снимком фастфуда с белыми червями.