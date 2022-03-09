Четверо приезжих совершили серию ограблений на востоке Москвы

Четверо приезжих совершили серию ограблений на востоке столицы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по городу Владимира Васенина.

По имеющейся информации, в ночное время у автобусной остановки в районе станции метро «Текстильщики» подозреваемые обратились к 37-летнему прохожему с просьбой закурить. После этого один из них нанес мужчине удар в область головы, в результате чего тот потерял равновесие и упал. Злоумышленники отобрали у жертвы мобильный телефон и скрылись с места преступления.

Через некоторое время аналогичное нападение на прохожего было совершено в том же районе, неподалеку от стадиона «Москвич», рассказал Васенин. На этот раз пострадавшим оказался 24-летний приезжий — у него компания также отобрала смартфон.

«Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемых — мужчин в возрасте от 18 до 24 лет», — отметил представитель ведомства. Васенин уточнил: на момент задержания приезжие успели сбыть похищенное и распорядиться вырученными средствами по своему усмотрению.

Было возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее приезжие ограбили в Подмосковье (/news/ograbili-dirizhera-17-02-2022.htm) дирижера Большого театра.