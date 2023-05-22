Четверо рабочих погибли в канализационном коллекторе в Подмосковье

Четыре человека задохнулись при работе в канализационном коллекторе в подмосковных Мытищах, сообщает ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, тела рабочих, проводивших откачку воды, были найдены в коллекторе на улице Борисовка. Предполагается, что они работали без защитной амуниции и отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 («Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более человек»). На месте работают оперативники, следователи и эксперты.

Раннее сообщалось, что рабочий упал на штыри арматуры и погиб на стройке в Новой Москве.