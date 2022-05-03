В Госдуме оценили идею о четырехдневной рабочей неделе

Идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю оценил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Комментариями на этот счет он поделился в личном Telegram-канале.

Нилов отметил, что тема обсуждается не первый год, однако до сих пор никаких конкретных решений на этот счет принято не было. «Речь не идет даже о проработке такой возможности. И уж тем более о появлении соответствующей законодательной инициативы. И причина здесь одна — отсутствие актуальности», — подчеркнул он.

Политик объяснил, что об этом так много говорят, потому что отчасти четырехдневка уже «шагает по рынку труда». И большую роль в этом деле сыграла пандемия коронавируса: некоторые предприятия в связи с распространением COVID-19 изменили формат и режим работы, не уменьшая при этом зарплаты сотрудникам и не снижая производительности. «И кто-то продолжает так работать. Например, некоторые творческие специалисты. Но не будем забывать о предприятиях непрерывного цикла: скажем, спасателям переход на сокращенную рабочую неделю по объективным причинам противопоказан», — заметил Нилов. По этой причине, продолжил он, формат четырехдневки нуждается в исключительно синергетическом, взвешенном подходе, где нет места понуждению.

Парламентарий упомянул и о том, что технологии идут вперед, процесс их внедрения не стоит на месте. «На подмогу сотрудникам все чаще приходят системы искусственного интеллекта, передовые IT-технологии. А это значит, что освобождение временного ресурса для работника — все менее отдаленная перспектива», — заявил Нилов.

Ранее было названо альтернативное решение сокращению рабочей недели.