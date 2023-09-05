Chevrolet с огромным грузом на крыше на дороге в Москве сравнили с караваном

На дороге в Москве заметили перегруженную багажом на крыше иномарку. Видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Бутово, грузоперевозки, недорого», — написали администраторы сообщества.

На видео Chevrolet Cobalt едет с открытым из-за груза багажником. На крышу прикреплен деревянный настил с багажом, по размеру сравнимым с самой машиной.

«Караван из Азии», — прокомментировал ролик один из пользователей. Другой вставил в комментарий известную песню «Хатуба Караван».

Ранее в Москве водитель каршеринга провез на капоте инспектора ДПС.