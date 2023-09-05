04:24, 05 сентября 2023
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Chevrolet с огромным грузом на крыше на дороге в Москве сравнили с караваном
На дороге в Москве заметили перегруженную багажом на крыше иномарку.
Кадр: Группа «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте»
На дороге в Москве заметили перегруженную багажом на крыше иномарку. Видео, опубликованное в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».
«Бутово, грузоперевозки, недорого», — написали администраторы сообщества.
На видео Chevrolet Cobalt едет с открытым из-за груза багажником. На крышу прикреплен деревянный настил с багажом, по размеру сравнимым с самой машиной.
«Караван из Азии», — прокомментировал ролик один из пользователей. Другой вставил в комментарий известную песню «Хатуба Караван».
Ранее в Москве водитель каршеринга провез на капоте инспектора ДПС.