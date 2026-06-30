Число атаковавших Москву БПЛА резко возросло

Число сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко возросло. Как сообщил в Telegram глава города Сергей Собянин, к утру вторника, 30 июня, столицу пытались атаковать не менее 56 дронов, начиная с полуночи текущего дня.

Последнее сообщение в канале мэра появилось в 8 утра. Тогда он сообщил сразу о шести новых сбитых дронах.

До этого Собянин объявлял о 50 сбитых БПЛА с начала дня. При этом в течение суток их было ликвидировано в общей сложности 68 штук.