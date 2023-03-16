Названо число лошадей на Центральном московском ипподроме после реконструкции
Более тысячи рысаков останутся на Центральном московском ипподроме после ремонта.
Число лошадей на Центральном московском ипподроме (ЦМИ) после реконструкции назвал «Мосленте» гендиректор акционерного общества «Росипподромы» Дмитрий Зайцев. Он сообщил, что после ремонта на ЦМИ подготовят денники для размещения всех животных — это более тысячи особей.
«Это 600 голов рысаков для постоянного постоя — они смогут не только участвовать в испытаниях, но и проводить тренинг на ипподроме. Также это денники для постоянного размещения 300 голов скаковых лошадей и гостевая конюшня на 100 голов с гостиницей для жокеев-наездников и тренировочного персонала», — рассказал собеседник «Мосленты».
Кроме того, в планах — открытие конно-спортивного клуба на 110 голов, ветеринарной клиники и лазарета. Зайцев подчеркнул, что после работ все лошади останутся на ипподроме.
Ранее Зайцев сообщил, что на время ремонта животные из столицы будут отправлены в регионы. По его словам, заявления о переводе лошадей были собраны еще в августе прошлого года.