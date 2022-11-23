В Москве увеличилось число преступлений с использованием оружия и боеприпасов

Число преступлений с использованием оружия и боеприпасов увеличилось в России почти на 30 процентов с января 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику МВД России.

«По темпам прироста преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов, лидирует Курская область (плюс 675 процентов), на втором месте — Белгородская область (плюс 213,3 процента), третью позицию занимает Москва (плюс 203,2 процента)», — говорится в сообщении.

По данным МВД, больше половины всех зарегистрированных преступлений по стране составляет хищение чужого имущества — кражи, мошенничество, грабежи и разбойные нападения. Кроме того, произошел рост числа тяжких и особо тяжких преступлений и правонарушений, связанных с экстремистской направленностью.

Ранее кража зеркал с автомобилей 57-летней жительницей Подмосковья попала на видео. Задержанная продала украденное, а деньги успела потратить.