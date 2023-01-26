Число сделок с недвижимостью в столице увеличилось в полтора раза

Более чем в полтора раза увеличилось число сделок с недвижимостью в столице в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем, передает Росреестр.

«Тенденция роста числа сделок с жильем в последний месяц года сохраняется на протяжении последних четырех лет. Начиная с 2019 года, объем регистраций в декабре по отношению к ноябрю увеличивался в среднем на 19 процентов. Прошлый год не стал исключением», — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В декабре 2022 года ведомство оформило 12 176 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 50,5 процента превышает показатель ноября (8 090).

За 12 месяцев 2022 года Росреестр зарегистрировал 122 049 ДДУ, что выше показателей всех прежних лет, кроме ставшего рекордным 2021-го, когда сделок было заключено на 15,2 процента больше сделок.

Ранее сообщалось, что жилья в новостройках Москвы стало больше в 1,5 раза. За 2022 год объем предложений увеличился на 55 процентов.