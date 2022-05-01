«Чудесное исцеление» женщины в Москве рассмешило россиян
Очевидцы заметили и сняли на видео в центре Москвы женщину на инвалидной коляске, которая, по их словам, чудом исцелилась прямо на их глазах. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Mash.
На ролике видно, как россиянка сначала идет по улице и сзади себя везет инвалидное кресло. В какой-то момент она садится в него и катится пару секунд, после чего снова встает и проделывает те же самые действия еще несколько раз. Все это время женщина разговаривает по мобильному телефону.
«Встань и иди! К 1 мая Москва настолько похорошела, что даже инвалиды не отказывают себе в удовольствии прогуляться по весенней Ордынке», — пошутили администраторы сообщества.
Пользователи сети предположили, что, возможно, москвичка везет коляску нуждающемуся в ней родственнику или знакомому. Другие же принялись шутить над ситуацией. «Когда увидела пиво по акции», «Это потому что она всегда верила в чудо, и оно случилось», «Чудесное исцеление», «Устала — села, что тут такого?» — прокомментировали юзеры.
Ранее название кафе «Булошная» на Лялиной площади в центре Москвы разозлило россиян.