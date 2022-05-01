«Чудесное исцеление» женщины в Москве рассмешило россиян

Очевидцы заметили и сняли на видео в центре Москвы женщину на инвалидной коляске, которая, по их словам, чудом исцелилась прямо на их глазах. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Mash.

На ролике видно, как россиянка сначала идет по улице и сзади себя везет инвалидное кресло. В какой-то момент она садится в него и катится пару секунд, после чего снова встает и проделывает те же самые действия еще несколько раз. Все это время женщина разговаривает по мобильному телефону.