Циклон «Катарина» принесет в Москву аномальные осадки

На выходных в Москве ожидают приход циклона «Катарина», который принесет аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил, что из-за средиземноморского циклона апрель в столичном регионе начнется с крайне плохой погоды. «Только за субботу на столицу обрушится до 12-14 миллиметров мокрого снега, что близко к рекорду этого дня далекого 1972 года, когда выпало 15,5 миллиметра», — сообщил Тишковец. По его словам, осадки продолжатся до утра воскресенья, 3 апреля, после чего их интенсивность заметно ослабеет.

«То есть в городе за 36 часов ожидается до 45 процентов месячной нормы осадков. Кроме того, на юге и юго-востоке Подмосковья, а также в прилегающих соседних к нему регионах, вечером в субботу и в ночь на воскресенье прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее 5-10 миллиметров», — пояснил Тишковец. Он также предупредил о гололедице и вероятности обрывов ЛЭП из-за образующихся ледяных «гирлянд».

Столбики термометров в ночное время покажут от нуля до минус пяти градусов, днем температура составит от минус двух до плюс трех градусов. Из-за сильного ветра и высокой влажности будет казаться, что на улице на 5-6 градусов холоднее, заметил Тишковец.

Кроме того, ожидаются резкие изменения атмосферного давления. «Если в пятницу атмосферное давление будет еще в норме — 745 миллиметров ртутного столба, то к концу субботы рухнет на 15 единиц, а вечером в воскресенье повысится до 740 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», — заключил метеоролог.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал некомфортную погоду в Москве.