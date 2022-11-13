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13:20, 13 ноября 2022
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В Москве резко выросла заболеваемость COVID-19

В Москве резко выросла заболеваемость COVID-19
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заболеваемость COVID-19 в Москве за неделю резко выросла на 30 процентов. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. Заболеваемость в городе растет впервые с середины сентября.

Так, с 7 по 13 ноября в столичном регионе было выявлено 6063 заболевших, тогда как с 31 октября по 6 ноября — 4655 заразившихся. Смертность от заболевания также увеличилась: за последние семь дней от COVID-19 умерло 84 пациента, на прошлой неделе — 81.

При этом количество выздоровевших снизилось — за последнюю неделю в Москве вылечилось 4691 человек, за предыдущий аналогичный период — 5349.

Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус, соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» сравнил важность вакцинации против гриппа и против COVID-19.

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