Москвичи выстроились в очередь на цветение сакуры

В Главный ботанический сад Москвы выстроилась длинная очередь. Она попала на фото, выложенное в Telegram-канале «Антиглянец».

На кадрах видно, что ко входу в сад пришло более 30 человек. Ажиотаж связан с сезонным цветением сакуры. Бело-розовые цветы японской вишни традиционно появляются на деревьях в конце апреля-начале мая. Срок их цветения составляет менее недели.

На официальном сайте учреждения указано, что полюбоваться сакурой можно в Японском садике Главного Ботанического сада. Всего в разное время там высадили 250 деревьев, 40 из которых цветет.

Ранее в сети перечислили другие места цветения сакуры в столице.