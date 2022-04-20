Побывавшая в Дагестане россиянка предупредила туристов об одной опасности

Россиянка, побывавшая в Дагестане, предупредила туристов об опасности путешествий на автомобиле по горным дорогам республики. Отзыв читательницы «Тонкостей туризма» Елены Шишкуновой был опубликован на сайте портала.

«Много горных дорог не освещено, указателей минимум, коровы и овечки гуляют всюду. Не знаю статистику ДТП в регионе, но, думаю, случаев много», — поделилась девушка. По ее словам, водители на дорогах сильно «лихачат», и если раньше она планировала вернуться в регион на машине, то сейчас изменила свое мнение.

Кроме того, россиянка выделила в путешествии по республике еще один минус — большое количество мусора, который встречается повсюду — в городах, на пляжах, в море, на обочинах дорог и в горах. У знаковых объектов практически нет урн, а те, что есть — очень непрактичных конструкций.

«После каждого экскурсионного дня мы привозили на свалку пять-семь мешков. Отпуск с пользой! Всем советую: это несложно, не старайтесь собрать все, хотя бы пару бутылок и пакетов. Это большая польза, вам самим будет приятно, обещаю», — рассказала туристка.

Ранее было названо перспективное направление для отдыха в России взамен курортов Черного моря. Дагестан стал новым перспективным туристическим направлением.