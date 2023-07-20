Дагестанцы собрались напоить москвичей вином

О конкурентоспособности дагестанских вин заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Меликов.

«Я видел в магазинах Москвы наши коньяки, но не видел нашего вина. Мы сейчас прорабатываем с сетевыми магазинами этот вопрос, чтобы на их полках в том числе были предоставлены наши виноделы», — рассказал политик.

По мнению Меликова, вина Дагестана отлично справятся с задачей импортозамещения, так как являются достойными конкурентами европейских, южноамериканских, австралийских и южноафриканских сортов. Глава Дагестана рассчитывает на начало поставок до конца текущего года.

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