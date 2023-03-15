Названа дата открытия летних веранд московских ресторанов

Летние веранды московских ресторанов и кафе заработают 1 апреля. Дату открытия «Мосленте» назвали в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве.

Столичным рестораторам разрешили монтировать веранды с 15 марта, отметили в ведомстве. Владелец может разместить летнее кафе на территории заведения бесплатно, включив его в городскую схему размещения. С 2021 года сделать это можно онлайн. Сейчас схема насчитывает 3,3 тысячи веранд.

При монтаже веранды необходимо соблюдать ряд правил, отметил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров. Уличная конструкция не должна мешать движению пешеходов, а также может находиться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок.

Ранее в Москве отменили запрет продажи алкоголя на летних верандах. В качестве эксперимента также была разрешена продажа алкоголя крепостью до 16,5 процента в музеях и концертных залах города.