10:17, 12 сентября 2023
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Названа дата похолодания в Москве
Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в конце недели.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Дату похолодания в Москве назвал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик предупредил, что температура воздуха опустится сразу на несколько градусов в пятницу, 15 сентября.
Так, в конце рабочей неделе ожидается около 16 градусов тепла и облачная погода. Максимально воздух прогреется до 20 градусов. При этом до четверга, 14 сентября, в столице ожидается теплая погода с ровным температурным фоном до 22 градусов.
В выходные дни, 16 и 17 сентября, солнца будет больше по сравнению с пятницей, добавил Вильфанд.
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