Названа дата похолодания в Москве

Дату похолодания в Москве назвал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик предупредил, что температура воздуха опустится сразу на несколько градусов в пятницу, 15 сентября.

Так, в конце рабочей неделе ожидается около 16 градусов тепла и облачная погода. Максимально воздух прогреется до 20 градусов. При этом до четверга, 14 сентября, в столице ожидается теплая погода с ровным температурным фоном до 22 градусов.

В выходные дни, 16 и 17 сентября, солнца будет больше по сравнению с пятницей, добавил Вильфанд.

Ранее жителям Центральной России предрекли три бабьих лета.