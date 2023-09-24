Названа дата похолодания в Москве

В понедельник, 25 сентября, в Москве ожидается похолодание до 15-20 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Эмоционально это будет восприниматься как сильнейшее похолодание, но и такая температура выше нормы на 3-4 градуса», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, погода начнет меняться поздно вечером в воскресенье. В последующие дни ожидается до плюс 16-21 градусов без осадков. Ночная температура упадет до 4-10 градусов.

Ранее стало известно об окончании бабьего лета в столичном регионе.