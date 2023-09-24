14:19, 24 сентября 2023
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Названа дата похолодания в Москве
Синоптик Вильфанд предупредил о «сильнейшем похолодании» в Москве 25 сентября.
Фото: Anton Savinov / Unsplash
В понедельник, 25 сентября, в Москве ожидается похолодание до 15-20 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Эмоционально это будет восприниматься как сильнейшее похолодание, но и такая температура выше нормы на 3-4 градуса», — отметил синоптик.
По словам Вильфанда, погода начнет меняться поздно вечером в воскресенье. В последующие дни ожидается до плюс 16-21 градусов без осадков. Ночная температура упадет до 4-10 градусов.
Ранее стало известно об окончании бабьего лета в столичном регионе.