Стали известны даты распродажи в магазинах IKEA

Магазины шведской компании IKEA устроят распродажу с 27 июня по 1 июля. Об этом в среду, 22 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, распродажа пройдет в будние дни в розничных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, однако прийти на нее смогут только работники торговой сети IKEA.

Уточняется, что компания будет распродавать остатки товаров, а также образцы, выставленные в торговых залах. Со 2 июля распродажа в онлайн-формате будет доступна и для других желающих.

Ранее в пресс-службе IKEA официально объявили о том, что перед уходом из России, компания начнет распродажу своих товаров для сотрудников и покупателей.