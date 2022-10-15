Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении

О повышенном атмосферном давлении в субботу, 15 октября, предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Температура воздуха плюс 9-11 градусов, по области плюс 7-12 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сообщил он.

По его словам, ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность дождей близка к нулю. В воскресенье, 16 октября, синоптик обещал погоду немного теплее и день без осадков.

Ранее синоптик сообщил, что по-настоящему осенние холода придут в столицу в конце октября.