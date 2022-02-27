Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении

В Москве ожидается повышенное атмосферное давление. Об этом сообщил центр «Фобос».

Погода в регионе будет определяться юго-восточной периферией скандинавского антициклона, предупредили синоптики. Благодаря этому в Москве воздух станет холоднее, однако температура останется выше климатической нормы. Осадков не ожидается, прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха ожидается от нуля до двух градусов тепла, в Подмосковье — от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Атмосферное давление после слабого роста составит 762 миллиметра ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении.