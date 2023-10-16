Дебош пассажира на борту рейса Москва — Владивосток попал на видео

Мужчина стал оскорблять своего попутчика, после чего получил удар по лицу. Нарушителя спокойствия пересадили на другой ряд, однако там он начал грубить еще одному пассажиру.

В это время самолет готовился к вылету из Москвы. С помощью бортпроводников буйного пассажира вывели из салона. Рейс пришлось задержать.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир попытался захватить самолет Магадан — Москва при посадке.