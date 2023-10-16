19:29, 16 октября 2023
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Дебош пассажира на борту рейса Москва — Владивосток попал на видео
Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета Москва — Владивосток.
Пьяный мужчина устроил дебош в самолете Москва — Владивосток и был снят с рейса, сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчина стал оскорблять своего попутчика, после чего получил удар по лицу. Нарушителя спокойствия пересадили на другой ряд, однако там он начал грубить еще одному пассажиру.
В это время самолет готовился к вылету из Москвы. С помощью бортпроводников буйного пассажира вывели из салона. Рейс пришлось задержать.
Ранее сообщалось, что пьяный пассажир попытался захватить самолет Магадан — Москва при посадке.