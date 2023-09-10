Дед Мороз на электросамокате попал на видео в Москве

На кадрах видно, что мужчина в костюме новогоднего волшебника с рюкзаком на спине проехался по тротуару. «На улице так холодно, что уже поехал за подарками», — отметили в группе.

Увиденное развеселило пользователей сети. «Скоро Новый Год», «Подарки уже заказывать можно?» «Дед Мороз, сделай так, чтобы зима была не слишком холодной», — написали они в комментариях.

Ранее в московском парке заметили Деда Мороза на сап-борде.