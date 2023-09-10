19:23, 10 сентября 2023
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Дед Мороз на электросамокате попал на видео в Москве
Деда Мороза на электросамокате заметили на улице в Москве.
Кадр: Telegram-канал "Новости Москвы"
На улице в столичном районе Ясенево заметили Деда Мороза на электросамокате. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах видно, что мужчина в костюме новогоднего волшебника с рюкзаком на спине проехался по тротуару. «На улице так холодно, что уже поехал за подарками», — отметили в группе.
Увиденное развеселило пользователей сети. «Скоро Новый Год», «Подарки уже заказывать можно?» «Дед Мороз, сделай так, чтобы зима была не слишком холодной», — написали они в комментариях.
Ранее в московском парке заметили Деда Мороза на сап-борде.