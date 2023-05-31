Раскрыто дело 34-летней давности об убийстве подростка домушником

В столице в 1989 году домушник пробрался в квартиру и убил 13-летнего очевидца преступления, сообщает ГСУ СК России по Москве. Раскрытое дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, преступление было совершено не позднее 1 августа 1989 года. Злоумышленник узнал об иностранном видеомагнитофоне в квартире на 10-й улице Соколиной Горы и решил украсть его. Он незаконно проник в жилище, где наткнулся на подростка. Когда тот стал кричать и звать на помощь, вор не менее пяти раз ударил его металлическим предметом по голове.

Злоумышленник скрылся с места преступления с видеомагнитофоном, а молодой человек от полученных травм скончался в больнице в тот же день. Тогда было возбуждено уголовное дело по подпунктам «а, е» статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений с целью облегчить совершение другого преступления»). В ходе работы над уголовными делами прошлых лет удалось определить подозреваемого и собрать достаточную доказательную базу.

Ранее подозреваемых в убийстве московской студентки поймали спустя 20 лет.