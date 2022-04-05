Дело об убийстве с поджогом квартиры в Москве раскрыли спустя 17 лет

Дело об убийстве с поджогом квартиры в столице раскрыли спустя 17 лет. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Сообщение о пожаре в квартире на улице Енисейская поступило в территориальный отдел полиции в апреле 2005 года. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили там тело пожилой женщины. Было установлено, что смерть наступила в результате травмы.

После продолжительного расследования сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО был выявлен и задержан подозреваемый, им оказался 54-летний мужчина. По данным следствия, злоумышленник зашел к своему соседу, но того не оказалось дома. Гостя встретила его мать. Между мужчиной и пенсионеркой возник конфликт, в ходе которого первый нанес второй несколько ударов рукой по голове, от которых женщина упала и умерла. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег квартиру, перед этим забрав из нее денежные средства и украшения, которые вскоре сбыл.

«В настоящее время следственными органами принято процессуальное решение, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Москве раскрыли убийство почти 30-летней давности.