Москвичам раскрыли программу празднования Дня семьи

Программу праздничных мероприятий в День семьи, любви и верности, который будут отмечать 8 июля, раскрыли москвичам на официальном сайте мэра столицы.

«Культурные площадки приглашают москвичей и туристов присоединиться к экскурсиям, лекциям, кинопоказам, побывать на выставках и поучаствовать в викторинах. Всего запланировано больше 110 мероприятий. Основная их часть пройдет непосредственно в День семьи, любви и верности — 8 июля, а остальные можно будет посетить до конца месяца», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Праздничные мероприятия пройдут 8 июля в саду «Эрмитаж», 9 июля — в музее-заповеднике «Царицыно», 10 июля — в музее-усадьбе «Кусково». Также москвичей приглашают в городские парки «Северное Тушино», «Дубки», «Фили», «Кузьминки», «Ангарские пруды», «Красная Пресня», Бабушкинский, Лианозовский, Измайловский, Таганский парки, Парк Горького, этнографическую деревню «Бибирево», сад имени Н.Э. Баумана и на другие площадки, говорится в сообщении.

Кроме того, в программе заявлены экскурсии в несколько столичных музеев, кинопоказы от сети «Москино» и лекции.

Ранее москвичей пригласили на гастрономический праздник. Он состоится 14 по 17 июня на 22 площадках столицы.