Дендрологи раскрыли методы сохранения дубов-долгожителей в Москве

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали, как в городе сохраняют жизнь дубов-долгожителей. Подробностями делится Агентство городских новостей «Москва».

В столице есть дубы возрастом около 200 лет, в частности на территории ВДНХ и на Тверском бульваре (возраст последнего превышает 200 лет). Также долгожителей можно встретить в парках «Кузьминки-Люблино» и «Кусково» и в усадебных комплексах вблизи поселков Сосенское и Щапово.

Дендрологи ежегодно обследуют такие деревья, а сотрудники специальных служб с помощью автовышек проводят санитарную обработку высохших ветвей, формируют крону и при необходимости устанавливают растяжки, упоры и другие инженерные приспособления.

В департаменте уточнили, что старовозрастные дубы являются частью природного наследия столицы, и их сохранение требует соблюдения специальных регламентов. Нарушение правил содержания и ухода за такими деревьями влечет административную ответственность.

«По запросу владельца участка сотрудники департамента могут участвовать в обследовании конкретных деревьев с использованием специального диагностического оборудования, например, резистографа. Эти процедуры необходимы в особых случаях, если речь идет о безопасности горожан. С помощью прибора оценивается наличие в древесине скрытых гнилей», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве вырубят американский клен в течение ближайших 10 лет.