Дептранс рассказал о самых необычных забытых в каршеринге вещах

Дептранс Москвы рассказал о самых необычных вещах, которые горожане забывали в каршеринге. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Так, самой незаурядной находкой стали меховые наручники. «Кто-то из водителей достаточно давно забыл их в салоне, но так и не обратился в компанию за ними», — констатировали в Дептрансе. Еще одной необычной вещью, которую забыли в каршеринге, стал свадебный торт. Кроме того, в каршеринге забывали кальяны, мангалы, уголь и палатки, а также одежду из химчистки.

«Если вы что-то забыли в арендованной машине, не переживайте: над этим работают целые команды», — заверили в ведомстве. Там объяснили, что о найденных вещах сообщают следующие водители, после чего владельцев пытаются найти. В случае, если связаться не получилось, вещь отправляется на хранение.

В январе пассажиры в московском Ясенево разобрали машину каршеринга на части ради продажи. Двое злоумышленников беспрепятственно проникли в автомобиль каршеринга, припаркованный на столичной улице Голубинская, и совершили подмену рулевого колеса, а также сняли мультимедийный экран с панели.