Депутаты ЛДПР напомнили о предложении языковой реформы

О предложениях провести языковую реформу напомнили депутаты ЛДПР в Теlegram-канале партии.

«ЛДПР за 25 лет уже семь раз вносила на рассмотрение Госдумы законопроект о защите русского языка. Эту работу курировал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Для него сохранение чистоты родного языка было одной из важнейших задач», — говорится в сообщении.

Партия выступает за ограничение «импорта» англицизмов в русский язык. Например, депутаты предлагают при оформлении уличных вывесок и рекламы использовать только русский язык за исключением названий с использованием имен собственных. Кроме того они предлагают в государственных СМИ заменять иностранные термины так, чтобы они составляли не более пяти процентов сообщения.

«Стремление сохранить идентичность через язык совершенно естественно. Язык — это культурный фундамент, который влияет на всех нас без исключения. Он важнее, чем искусство, спорт и даже государственное устройство. Потеряем язык — потеряем себя», — говорится в заявлении депутатов ЛДПР.

Ранее была названа дата выборов нового председателя ЛДПР. Время съезда может определить только высший совет партии, отметил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.