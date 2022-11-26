Названа цена наиболее дешевых съемных квартир в центре Москвы

Наиболее дешевые съемные квартиры, которые можно снять в центре Москвы менее чем за 40 тысяч рублей назвали в агентстве «Инком-Недвижимость», сообщает «РБК-Недвижимость».

«Самый бюджетный вариант в Центральном округе столицы стоит 36 тысяч рублей в месяц. Это однокомнатная квартира с мебелью и техникой у станции метро "Новослободская". На втором месте — "однушка" за 40 тысяч рублей у "Серпуховской" в хорошем состоянии и полным комплектом техники», — рассказали аналитики и подчеркнули, что за такую цену год назад можно было снять жилье, например, в южной части Москвы, недалеко от метро «Рязанский проспект».

По словам руководителя проекта Data Flat Александра Пыпина, цены на арендную недвижимость будут продолжать снижаться. Лоты сейчас сдаются с дисконтом в среднем пять-десять процентов. Такое положение приведет к тому, что арендаторы начнут перебираться из области в столицу, считает член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев.

Ранее были определены популярные у студентов-арендаторов районы Москвы.