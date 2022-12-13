Город
10:32, 13 декабря 2022
1 мин.

Названы районы в центре Москвы с самым дешевым арендным жильем

Названы районы в центре Москвы с самым дешевым арендным жильем
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Районы в центре Москвы с дешевым жильем в аренду назвали РБК аналитики рынка недвижимости. Самую недорогую недвижимость в центре города можно снять менее, чем за 30 тысяч рублей в месяц.

«Минимальная ставка в базе ЦИАН — 25 тысяч рублей в месяц, в таком бюджете предлагается 14-метровая студия в Пресненском районе, она рассчитана строго на одного жильца. На втором месте — лот за 27 тысяч рублей в месяц. Это 18-метровый апартамент без отделки в современном ЖК в Таганском районе. На третьем — 32-метровая квартира на первом этаже девятиэтажки в Пресненском районе, лот предлагается за 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

По данным «Яндекс Аренды», сильнее всего арендное жилье подешевело в Хамовниках — на 54,3 процента, Басманном районе — на 47,6 процента и Якиманке — на 46,2 процентов.

Ранее были названы города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.