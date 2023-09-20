12:27, 20 сентября 2023
1 мин.
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в новостройках в Новой Москве
В Новой Москве цена на квартиру в новостройке стартовала от 4,3 миллиона рублей.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Стоимость самой дешевой квартиры в новостройках в Новой Москве раскрыли «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».
Цена на квартиру в новостройке стартовала от 4,3 миллиона рублей. За такую сумму можно приобрести студию площадью 20,9 квадратных метра. Лот будет сдан без отделки в IV квартале 2024 года в поселении Филимонковское.
Самая дорогая квартира стоимостью 48,4 миллиона рублей находится в введенном доме в поселении Десеновское. Площадь недвижимости из четырех комнат евроформата без отделки составляет 135,5 квадратных метра.
Ранее была раскрыта цена самой дешевой новой двухуровневой квартиры в Москве.