Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в новостройках в Новой Москве

Стоимость самой дешевой квартиры в новостройках в Новой Москве раскрыли «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».

Цена на квартиру в новостройке стартовала от 4,3 миллиона рублей. За такую сумму можно приобрести студию площадью 20,9 квадратных метра. Лот будет сдан без отделки в IV квартале 2024 года в поселении Филимонковское.

Самая дорогая квартира стоимостью 48,4 миллиона рублей находится в введенном доме в поселении Десеновское. Площадь недвижимости из четырех комнат евроформата без отделки составляет 135,5 квадратных метра.

Ранее была раскрыта цена самой дешевой новой двухуровневой квартиры в Москве.