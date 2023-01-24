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16:24, 24 января 2023
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Названы самые дешевые железнодорожные маршруты из Москвы

Названы самые дешевые железнодорожные маршруты из Москвы
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самые дешевые железнодорожные маршруты из Москвы называет ТАСС со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту». Первое место в рейтинге занял Переславль-Залесский, чек в одну сторону на человека составит 427 рублей.

«На втором месте среди бюджетных железнодорожных путешествий из Москвы стали поездки в Балабаново (Калужская область) со средней стоимостью билета на одного человека 590 рублей», — говорится в сообщении. На третьей позиции среди самых недорогих направлений до тысячи рублей оказался Александров, с ценой на билет в 597 рублей.

По информации источника, в список популярных недорогих направлений из Москвы также вошли Вязьма, Тула, Калуга, Ростов, Рязань и Ярославль.

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