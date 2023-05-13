Раскрыта стоимость самых дешевых апартаментов в центре Москвы

Стоимость самых дешевых апартаментов в центре Москвы в новостройках бизнес-класса раскрыли «Известиям» аналитики компании VSN Realty. Их выставили на продажу за 13 миллионов рублей.

Это жилье в строящемся недалеко от станции метро «Павелецкая» жилом комплексе. В этом же районе, но в другом комплексе есть лоты площадью от 25,8 до 85,1 «квадратов» стоимостью от 16 до 45,5 миллиона рублей.

Всего в центре столицы расположены 43 таких проекта. В премиальных комплексах стоимость апартаментов достигает 771 миллиона рублей. При этом в наиболее привлекательной локации апартаменты с современным ремонтом могут сдаваться в аренду по цене покупки квартиры в столице (около 13 миллионов в месяц).

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще продавать жилье из-за недостатка денег.