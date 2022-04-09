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Десятки рейсов задержали и отменили в Москве

Десятки рейсов задержали и отменили в Москве
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, из Внуково не вылетело два самолета, еще два вылетели с опозданием. В Домодедово было задержано два рейса, отменено четыре. В Шереметьево задержали пять вылетов, еще десять были отменены.

Накануне вечером сообщалось о задержке и отмене более 30 рейсов.

Неделю назад количество отмен и задержек самолетов в столичных аэропортах достигло 48.

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