Сегодня в 09:30
1 мин.
Десятки рейсов задержали и отменили в Москве
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, из Внуково не вылетело два самолета, еще два вылетели с опозданием. В Домодедово было задержано два рейса, отменено четыре. В Шереметьево задержали пять вылетов, еще десять были отменены.
Накануне вечером сообщалось о задержке и отмене более 30 рейсов.
Неделю назад количество отмен и задержек самолетов в столичных аэропортах достигло 48.