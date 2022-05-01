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Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Десятки рейсов были задержаны и отменены московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково были задержаны 4 рейса и 1 отменен, в Домодедово задержаны 7 рейсов, отменены еще 4. В Шереметьево задержано отправление 10 рейсов, также отменен вылет еще 21 самолета. Причины массовых задержек не сообщаются.

18 апреля в московских аэропортах отменили и задержали более двух десятков рейсов. До этого авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Анапу из Москвы с июня по сентябрь 2022 года.

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