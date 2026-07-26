Десятки зайчат выпустили в парке «Лосиный остров»

В национальном парке «Лосиный остров» в естественную среду обитания выпустили 30 зайчат-русаков, им примерно пять месяцев. Данное мероприятие стало частью работы по восстановлению популяций редких видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

Отмечается, что после выпуска в дикую природу контроль за животными не прекращается. Специалисты будут следить за ними, используя фотоловушки и зимний маршрутный учет. Ученые следят за обстановкой в природе, получают информацию о том, как зайцы смогли адаптироваться к среде обитания и появилось ли у них потомство.

Ранее Москву заполонили зайчата. В апреле жители столицы могли заметить зайца-русака на открытых участках, а в лесах — зайца-беляка. Отмечается, что зайчата рождаются зрячими, покрытыми шерстью и сразу могут прятаться в траве, спасаясь от хищников — это их главный способ защиты. Мама навещает их всего несколько раз в сутки, чтобы не привлекать внимание других животных.