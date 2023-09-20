Подросший детеныш панды Диндин попал на видео в Московском зоопарке
Подросший детеныш панды Диндин умилил пользователей сети.
Подросший детеныш панды Диндин попал на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
«Малыш и мамина любовь становится все больше», — подписала она ролик, в котором большая и маленькая панды лежат в обнимку, она. Увиденное умилило пользователей сети.
«Вау! Как быстро он вырос! Был такой червячок», «Как же быстро растет наш панденыш», «Какая нежность! Диндин — прекрасная мама!», «Как же это трогательно! До слез...», «Ну это уже прям ребеночек. Уже мишка», «Ничего себе! Мама держит его так нежно! Сокровище подрастает на радость маме и всем, кто ухаживает! Вот это любовь!», «Хрюкалка сладкая», — написали юзеры в комментариях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рождении в Московском зоопарке детеныша большой панды.