Подросший детеныш панды Диндин попал на видео в Московском зоопарке

«Вау! Как быстро он вырос! Был такой червячок», «Как же быстро растет наш панденыш», «Какая нежность! Диндин — прекрасная мама!», «Как же это трогательно! До слез...», «Ну это уже прям ребеночек. Уже мишка», «Ничего себе! Мама держит его так нежно! Сокровище подрастает на радость маме и всем, кто ухаживает! Вот это любовь!», «Хрюкалка сладкая», — написали юзеры в комментариях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рождении в Московском зоопарке детеныша большой панды.