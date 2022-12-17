22:21, 17 декабря 2022
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Раскрыто место первых продаж советских детских колготок в Москве
Фото: Владимир Акимов / РИА Новости
Место первых продаж советских детских колготок раскрыт в группе ВКонтакте «Москва. История Москвы».
«Именно в "Детском мире" на Лубянке в Москве впервые начали продавать детские колготки. До этого в столице в продаже имелись только чулки на резинке», — рассказал автор сообщества.
По его словам, в «Центральном детском магазине» также впервые появились и вендинговые аппараты, в которых поштучно продавались канцелярские товары.
Ранее россияне вспомнили особую атмосферу главного детского магазина СССР.