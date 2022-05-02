Детский портфель и бензопила на улице развеселили россиян

Бесхозные детский портфель и бензопила развеселили пользователей сети. Фото оставленных на улице вещей опубликовали в группе «Коньково на коне» во «ВКонтакте».

Местный житель прислал снимок брошенных на улице детского рюкзака и бензопилы. «А зачем школьнице бензопила?», — поинтересовался мужчина.

Необычное сочетание вещей рассмешило подписчиков сообщества. Они написали, что это вещи школьницы, которая торопилась на урок труда. Или девочки, которая увлекшись художественным выпиливанием лобзиком, решила взять на занятие инструмент покрупнее. Или, что бензопила нужна, чтобы «пилить гранит науки».

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