Назван самый опасный для попадания в ДТП детский возраст

Чаще всего от наездов транспортных средств, в том числе по собственной неосторожности, страдают дети в возрасте от 10 до 12 лет. Самый опасный для попадания в ДТП детский возраст в своем Телеграм-канале назвала Госавтоинспекция Москвы.

По данным ведомства, в первом квартале года на дорогах столицы пострадали 82 ребенка-пешехода. При этом пик детского дорожного травматизма приходится на возрастную категорию 11 лет, а чаще всего рискам попадания в ДТП подвергаются мальчики.

«26 детей пострадали в ДТП по собственной неосторожности, этот показатель снизился почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом количество пострадавших детей-пешеходов (24), находившихся в момент аварии в сопровождении взрослых, наоборот — увеличилось на 14 процентов», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напомнила основные правила, которые необходимо ежедневно повторять с детьми. Нужно объяснить, что переходить дорогу надо строго по пешеходным переходам, при этом убедившись в безопасности маневра и убрав телефон с наушниками. Двигаясь на велосипеде или самокате, чтобы попасть на другую сторону улицы, следует найти пешеходный переход и спешиться, а во дворах нельзя неожиданно выезжать на дорогу.

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