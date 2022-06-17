Москвичка вспомнила район своего детства на «полуострове»

О своем детстве в столичном районе Строгино вспомнила в беседе с «Мослентой» 44-летняя москвичка, главный специалист в МФЦ Анна.

«В Строгино мы переехали, когда мне был год с небольшим. Из самых ранних воспоминаний о районе в памяти осталось вот что: он только начинает строиться — появляются многоэтажки, рядом стоят старые опустевшие деревни с деревянными домами и большой яблоневый сад», — рассказала она.

Анна отметила: благодаря тому, что район располагается на «полуострове», с юных лет у нее была возможность ходить купаться в любой теплый день. «Все мое детство прошло на Москве-реке! Путь к любимому пляжу лежал через тот прекрасный яблоневый сад», — гордо сказала собеседница «Мосленты».

Россиянка вспомнила, что вместе с родителями нередко каталась на теплоходе до Серебряного бора. «Гуляли там и возвращались. Потом такие речные прогулки отменили, и их очень не хватало. Но сейчас, насколько я знаю, их снова возобновили», — рассказала она.

Ранее воспоминаниями о жизни в промышленном районе Москвы по соседству сразу с тремя заводами поделилась известная актриса и телеведущая Ирина Безрукова.