17:00, 11 сентября 2023
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11-летняя девочка устроила вечеринку и разгромила родительскую квартиру в Москве
SHOT: 11-летняя москвичка устроила вечеринку в «трешке» отца и разгромила ее.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
В Москве 11-летняя школьница устроила вечеринку в трехкомнатной квартире отца и разгромила ее, сообщает Telegram-канал. Родитель девочки уехал отдыхать и оставил дочери ключи от жилплощади.
Когда мужчина вернулся домой, он решил, что его ограбили и обратился в полицию. По его словам, в квартире вздулся паркет, была сломана мебель и появился мусор. Выяснилось, что сверстники дочери устроили погром в комнатах и затопили соседей.
Инцидент произошел в многоэтажном доме на Лосевской улице в Ярославском районе. Родители девочки развелись, постоянно она живет с матерью, уточнил SHOT.
Ранее в Подмосковье школьница сбежала из дома ради свадьбы с возлюбленным.