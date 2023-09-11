11-летняя девочка устроила вечеринку и разгромила родительскую квартиру в Москве

В Москве 11-летняя школьница устроила вечеринку в трехкомнатной квартире отца и разгромила ее, сообщает Telegram-канал. Родитель девочки уехал отдыхать и оставил дочери ключи от жилплощади.

Когда мужчина вернулся домой, он решил, что его ограбили и обратился в полицию. По его словам, в квартире вздулся паркет, была сломана мебель и появился мусор. Выяснилось, что сверстники дочери устроили погром в комнатах и затопили соседей.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на Лосевской улице в Ярославском районе. Родители девочки развелись, постоянно она живет с матерью, уточнил SHOT.

Ранее в Подмосковье школьница сбежала из дома ради свадьбы с возлюбленным.