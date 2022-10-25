В Подмосковье 16-летняя девушка погибла под опрокинувшейся машиной

В Подмосковье машина опрокинулась на автобусную остановку и задавила подростка, сообщает во вторник, 25 октября, Главное управление МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем марки Mercedes, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание на автобусную остановку», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла в 07:50 на первом километре автодороги МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД-Слобода. На остановке на момент ДТП находилась 16-летняя девушка. Она погибла.

Прокуратура области сообщает о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее машина насмерть задавила человека в тоннеле на севере Москвы. Автомобиль Audi остановился по технической причине, а его пассажир вышел на проезжую часть.