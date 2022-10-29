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03:37, 29 октября 2022
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Девушку с топором заметили в московском автобусе

Девушку с топором заметили в московском автобусе
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Девушку с топором заметили в столичном общественном транспорте. Фото с места событий опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадре запечатлено: москвичка стоит у дверей автобуса, из ее дамской сумки торчит топорище. Правда, видно, что оно из пластика. «Утро в стиле Достоевского. Надеюсь, едет не к старушке», — пошутила администрация сообщества.

Пользователи сети высказали различные предположения о том, зачем героине фото понадобился топор. «Кашу едет варить», «К мужу-гуляке», «Это тренд такой», — стали упражняться в юморе фолловеры.

Кто-то отметил, что девушка могла специально взять в автобус необычный предмет, чтобы ее обсудили в сети. «Захотела бы сделать так, чтобы никто не заметил, то положила бы (топор) в пакет», — пояснили в комментариях.

Ранее необычных пассажирок заметили в московском метро. Две девушки в клоунских нарядах зашли в вагон на одной из веток.

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