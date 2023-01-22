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20:01, 22 января 2023
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Москвичи обсудили дежурства в школьных столовых в СССР

Москвичи обсудили дежурства в школьных столовых в СССР
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дежурства в школьных столовых в СССР обсудили москвичи в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Автор поста отметил, что ученики самостоятельно накрывали столы перед трапезами.

«Да, было такое! Накрывали», «Во время таких дежурств старался не носить подносы со стаканами. Разбить боялся», «Как же мне все это знакомо», «Мы накрывали только обеды, завтраков у нас не было», — поделились юзеры воспоминаниями.

Москвичи рассказали, что обычно на завтрак давали какао или чай, булку, коржики или печенье, бывали еще глазированные сырки и иногда плавленый сыр с куском хлеба в придачу. Обеды обычно проходили на большой перемене между 12:00 и 13:00. Традиционно в меню было первое, второе и компот.

Ранее москвичи поспорили о вкусе еды в советских школьных столовых.

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