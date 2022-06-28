Диджей рассказал о существовании в Москве «эксклюзивных» баров

Диджей Дмитрий Харченко с пятилетним опытом работы в музыкальной сфере рассказал «Мосленте» о существовании в Москве так называемых «эксклюзивных» баров со специфической музыкой.

По словам музыканта, в столице в сфере диджеинга довольно большая конкуренция и публику уже сложно удивить какими-либо композициями. Именно поэтому в столице открываются новые бары, в которых предлагают «определенный звук» для узкой аудитории.

«В Москве есть много локальных баров, куда ходит уже сформировавшийся контингент послушать специфическую музыку, которую редко встретишь на массовых мероприятиях. Мне очень симпатизирует такая история. Приятно осознавать, что только в этом месте ты встретишь таких людей и послушаешь такую музыку. Есть в этом что-то эксклюзивное», — рассказал Харченко.

Ранее москвичи вспомнили о вечеринках в популярном в 90-е годы ночном клубе «Голодная утка».