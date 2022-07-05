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Включившего нецензурную песню на детском празднике диджея оштрафовали

Включившего нецензурную песню на детском празднике диджея оштрафовали
Кадр: Little Big / YouTube

Диджея, включившего на детском празднике в Подмосковье песню группы Little Big «Suck my dick», привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ОМВД России по городскому округу Чехов.

«Лицу, привлеченному к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении. Песня, как объяснили полицейские, содержит нецензурные слова в переводе на русский язык. Действия 41-летнего гражданина были квалифицированы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее в сети появилось видео, как юные жители Чехова проходят детский конкурс под указанную песню. Уточнялось, что на утреннике была представитель городской администрации.

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