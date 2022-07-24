Город
Сегодня в 06:31
1 мин.

Диетолог назвала главную опасность обезжиренных продуктов

Диетолог назвала главную опасность обезжиренных продуктов
Фото: Viki Mohamad / Unsplash

Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с Ura.ru назвала главную опасность обезжиренных продуктов.

«Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что производители делают свой продукт вкуснее с помощью специальных добавок. Например, в молочные продукты или майонез кладут больше сахара и искусственных стимуляторов. Таким образом происходит обман мозга, что организм получил вкусный, качественный продукт без добавления жира. Однако, по мнению диетолога, для организма было бы гораздо полезнее получить жир, который потом бы пошел на строительство и энергию, но от обезжиренных продуктов он получает только консерванты, которые не пойдут никуда и будут сбивать обменные процессы.

Врач призвала не отказываться от жира полностью. «Кальций из обезжиренных продуктов практически не усваивается. У нас есть жирорастворимые витамины. Лишать себя жира нельзя, потому что он входит в состав клеточных мембран миелиновой оболочки нервов. Из него синтезируются стероидные и половые гормоны. Мозгу нужен жир, без него не происходит деление клеток», — заключила Соломатина.

Ранее диетолог дала советы по сохранению фигуры в отпуске.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.