Диетолог назвала главную опасность обезжиренных продуктов

Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с Ura.ru назвала главную опасность обезжиренных продуктов.

«Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что производители делают свой продукт вкуснее с помощью специальных добавок. Например, в молочные продукты или майонез кладут больше сахара и искусственных стимуляторов. Таким образом происходит обман мозга, что организм получил вкусный, качественный продукт без добавления жира. Однако, по мнению диетолога, для организма было бы гораздо полезнее получить жир, который потом бы пошел на строительство и энергию, но от обезжиренных продуктов он получает только консерванты, которые не пойдут никуда и будут сбивать обменные процессы.

Врач призвала не отказываться от жира полностью. «Кальций из обезжиренных продуктов практически не усваивается. У нас есть жирорастворимые витамины. Лишать себя жира нельзя, потому что он входит в состав клеточных мембран миелиновой оболочки нервов. Из него синтезируются стероидные и половые гормоны. Мозгу нужен жир, без него не происходит деление клеток», — заключила Соломатина.

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